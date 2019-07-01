Как австрийская Крыса Ники Лауда преодолел железный занавес и увез золото из СССР

Истории автоспортивного мира захватывают скоростями, авариями и происшествиями. Для того гонки и существуют — для острых ощущений, для демонстрации пределов возможностей человека и техники. Но есть и закулисная жизнь больших гонок. Пилоты «Формулы-1» увлечены не только гонками. У них, как и у обычных людей, есть увлечения, хобби, семьи и много еще чего. Эта история случилась с легендарным чемпионом «Формулы» Ники Лаудой. Рожденный ползать полетел Еще в самом начале своей карьеры молодой австриец получил прозвище Крыса. По легенде, так назвал Лауду его соперник Джеймс Хант, который постоянно на публике язвил и пытался подзадорить Ники. Австриец на это прозвище отреагировал нормально: он считал крысу умным и расчетливым существом, а эти качества на трассе — то что надо для успеха. Однако Ники был увлечен не только «Формулой-1». После знаменитой аварии, когда австриец горел в болиде, многие советовали ему завязать с гонками. Но у краткосрочного перерыва в его карьере оказалась совсем другая причина. Когда Ники впервые стал чемпионом, он смог позволить себе достаточно дорогое хобби — самолет.

Авария Ники Лауды Трасса Нюрбургринг, Западная Германия, 1976 год. С начала сезона Ники выиграл пять из девяти гонок, а еще в двух финишировал вторым. Шансы на титул — более чем отличные. В остальных семи ему достаточно не вываливаться из тройки лидеров. Для Ferrari это не было проблемой. Гонку в Германии из-за погодных условий могли отложить, но совет пилотов большинством голосов и спонсоры настояли на старте. Лауда был против езды на старой и опасной трассе, да еще и на мокром покрытии, но остался в меньшинстве.



Уже на втором круге болид Ники из-за неисправности подвески бросило на рельсы безопасности. От удара произошло воспламенение. После этого в машину еще на скорости въехал Брет Ланджер. У Лауды заклинило ремни безопасности, он не мог выбраться из горящего болида. На место аварии подоспели другие пилоты: Ланджер, Гай Эдвардс, Харальд Эртль и Артуро Мерцарио. Коллеги по «Формуле» сделали все, чтобы достать австрийца из пылающей машины. Ему спасли жизнь, но Ники сильно обгорел и получил обширный ожог легких. Он был в сознании, но по прибытии в больницу от болевого шока впал в кому. Врачи не были уверены, что у него остаются шансы на жизнь.

Но уже через шесть недель Ники покинул больницу, ограничившись лишь одной пластической операцией, чтобы освободить от отека веки. Обгоревшую голову он после этого всю жизнь скрывал под кепкой, без которой не появлялся на людях. Внешность не главное, считал Лауда — и от дальнейших операций отказался.

Он говорил, что ничто так не дисциплинирует человека, как полеты в небе. Лауда увлекся авиацией: купил несколько самолетов, организовал собственную авиакомпанию, получил лицензию летчика и занялся внутренними пассажирскими перевозками. История, где все красиво Наступил 1980 год. В СССР начались Олимпийские игры, которые игнорировали многие страны Запада из-за политики Советского Союза в Афганистане. В основном в Играх принимали участие спортсмены из соцблока. Но были атлеты и из других стран, которые приняли решение ехать на Олимпиаду. Среди них была и Элизабет Тойрер по прозвищу Сисси. Спортсменка представляла Австрию в конном спорте. Она на своей лошади по кличке Мон Шери прошла отбор на Игры, но столкнулась с практически непреодолимой проблемой. Дело в том, что Федерация конного спорта Австрии отказалась оплачивать Тойрер расходы на поездку в опальный СССР, а это очень немалые деньги: самолет, где нужно перевозить лошадь, тренера, медика и саму спортсменку. Плюс расходы на проживание, питание и так далее. Вот тут и случилось чудо.

Помочь молодой австрийской спортсменке и ее будущему мужу, тренеру Хансу Максу, вызвался именно Ники Лауда. Он договорился с советскими властями о возможности перелета, погрузил всю команду Элизабет в двухмоторный «Фокер» и отправился в СССР. Для комфортной перевозки лошади Ники убрал практически все 44 пассажирских места.

Это было самое необычное путешествие. Для перелета я выбрал «Фокер». Старался избегать воздушных ям, чтобы довести пассажиров в целости. А лошадка в дороге часто заглядывала ко мне в кабину и весело ржала Ники Лауда

Пассажиры были доставлены в Москву 26 июля 1980 года, когда самолет с надписью Lauda Air на борту приземлился на советской земле в аэропорту Шереметьево-2. В соревнованиях по выездке на Олимпиаде участвовали 12 спортсменов из шести стран. Тут были представители СССР, Польши, Финляндии, Болгарии, Румынии и австрийская наездница. Через несколько дней, 1 августа 1980 года, на высшей ступени пьедестала стояла Элизабет Сисси Тойрер, а над конно-спортивным комплексом «Битца» звучал австрийский гимн.

Так Лауда пролетел над железным занавесом, привез в СССР будущую олимпийскую лошадь с наездницей и увез из Москвы золото. Элизабет и Мон Шери набрали тогда 1 370 очков. Австриячка опередила ташкентского наездника Юрия Ковшова и спортсмена из Минска Виктора Угрюмова. Послесловие Позже Ники Лауда вернется в автогонки и выиграет еще один титул чемпиона мира в 1984 году. Спустя много лет он станет одним из директоров команды Mercedes AMG, которая с Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом выиграет пять Кубков конструкторов в «Формуле». Хотя к своим титулам и трофеям Ники относился всегда пренебрежительно. Кубки и медали, например, он отдал соседу по гаражу, чтобы тот всю жизнь мыл ему машину бесплатно. Главным капиталом и достоинством Лауда всегда считал одно — свое имя.