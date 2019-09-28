Квалификацию Гран-при России в Сочи выиграл Шарль Леклер

Пилот команды Ferrari Шарль Леклер завоевал поул на сочинском этапе «Формулы-1».

Для молодого монегаска этот поул стал четвертым подряд при двух выигранных до этого гонках. Вторым будет стартовать действующий чемпион мира и лидер текущего чемпионата Льюис Хэмилтон из Mercedes AMG. Третьим в борьбу за победу в Сочи уйдет напарник Леклера по «Феррари» Себастьян Феттель. Напомним, все пять Гран-при России до этого выигрывали пилоты команды «Мерседес»: трижды это делал Льюис и по разу выигрывали Нико Росберг и Вальттери Боттас.