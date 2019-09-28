Квалификацию Гран-при России в Сочи выиграл Шарль Леклер
Завершилась квалификация сочинского этапа «Формулы-1»
Пилот команды Ferrari Шарль Леклер завоевал поул на сочинском этапе «Формулы-1».
Для молодого монегаска этот поул стал четвертым подряд при двух выигранных до этого гонках. Вторым будет стартовать действующий чемпион мира и лидер текущего чемпионата Льюис Хэмилтон из Mercedes AMG. Третьим в борьбу за победу в Сочи уйдет напарник Леклера по «Феррари» Себастьян Феттель. Напомним, все пять Гран-при России до этого выигрывали пилоты команды «Мерседес»: трижды это делал Льюис и по разу выигрывали Нико Росберг и Вальттери Боттас.
Россиянин Даниил Квят в квалификации участия не принял из-за проблем с силовой установкой болида в третьей сессии свободных заездов. Для Даниила этот Гран-при пока складывается из рук вон плохо: из-за технических проблем на его болиде заменили уже вторую силовую установку за неделю. Напарник Квята по команде Пьер Гасли будет стартовать с 11-ой позиции.
Все материалы по теме:
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.