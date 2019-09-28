Квалификацию Гран-при России в Сочи выиграл Шарль Леклер

Вся Россия, В мире

Распечатать

Завершилась квалификация сочинского этапа «Формулы-1»

Пилот команды Ferrari Шарль Леклер завоевал поул на сочинском этапе «Формулы-1».

Для молодого монегаска этот поул стал четвертым подряд при двух выигранных до этого гонках. Вторым будет стартовать действующий чемпион мира и лидер текущего чемпионата Льюис Хэмилтон из Mercedes AMG. Третьим в борьбу за победу в Сочи уйдет напарник Леклера по «Феррари» Себастьян Феттель. Напомним, все пять Гран-при России до этого выигрывали пилоты команды «Мерседес»: трижды это делал Льюис и по разу выигрывали Нико Росберг и Вальттери Боттас.

Читайте также:

Россиянин Даниил Квят в квалификации участия не принял из-за проблем с силовой установкой болида в третьей сессии свободных заездов. Для Даниила этот Гран-при пока складывается из рук вон плохо: из-за технических проблем на его болиде заменили уже вторую силовую установку за неделю. Напарник Квята по команде Пьер Гасли будет стартовать с 11-ой позиции.

Автоспорт Гонки Сочи Формула-1

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Обход станицы Ленинградской за 1,4 млрд рублей построят к декабрю 2020 года
Квалификацию Гран-при России в Сочи выиграл Шарль Леклер
Житель Ингушетии нашел на дороге заряженный пулемет. Оказалось, что он выпал из машины силовиков
В МЧС объяснили, когда курить на балконах можно
Краснодарский Один театр просит жителей помочь с переездом
Власти Краснодара показали проект сквера в Молодежном микрорайоне

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале