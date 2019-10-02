Курортный сбор может появиться в Ейске и Туапсе

Власти Кубани обсуждают введение курортного сбора еще в нескольких городах, в том числе в Туапсе и Ейске

Власти Краснодарского края планируют ввести курортный сбор в Туапсе, Ейске, Тенгинском и Должанском поселении, где расположена Долгая коса. По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, недавно этот вопрос обсудили на совещании в Законодательном собрании края.

Он отметил, что введение курортного сбора в этих населенных пунктах позволит увеличить объемы денег, которые направят на развитие туризма. По мнению Бурлачко, граждане с пониманием отнесутся к сборам, когда увидят реальные изменения курортов к лучшему: удобные парковки, зеленые зоны, места отдыха и чистые пляжи. При этом власти пока не рассматривают вопрос об увеличении размера сбора. Сейчас он составляет 10 рублей в сутки и его оплачивают только совершеннолетние туристы, написал 2 октября ТАСС.