Курортный сбор может появиться в Ейске и Туапсе
Власти Кубани обсуждают введение курортного сбора еще в нескольких городах, в том числе в Туапсе и Ейске
Власти Краснодарского края планируют ввести курортный сбор в Туапсе, Ейске, Тенгинском и Должанском поселении, где расположена Долгая коса. По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, недавно этот вопрос обсудили на совещании в Законодательном собрании края.
Он отметил, что введение курортного сбора в этих населенных пунктах позволит увеличить объемы денег, которые направят на развитие туризма. По мнению Бурлачко, граждане с пониманием отнесутся к сборам, когда увидят реальные изменения курортов к лучшему: удобные парковки, зеленые зоны, места отдыха и чистые пляжи. При этом власти пока не рассматривают вопрос об увеличении размера сбора. Сейчас он составляет 10 рублей в сутки и его оплачивают только совершеннолетние туристы, написал 2 октября ТАСС.
Напомним, закон о курортном сборе приняли в июле 2017 года. В Краснодарском крае сбор начали взимать после окончания ЧМ-2018 — с 16 июля 2018 года. Туристы обязаны заплатить налог в первый день своего пребывания в регионе.
На Кубани в эксперименте участвуют Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Сочи, Новомихайловский, Джубга, Шепси и Небуг.
В прошлом году краевой бюджет пополнился более чем на 109 млн рублей, хотя ожидалось получить 70 млн рублей. По словам Бурлачко, на эти деньги в регионе планируют поддерживать и модернизировать курортную инфраструктуру. К концу июля этого года в бюджет края поступило более 87 млн рублей.
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