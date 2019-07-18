Вернувшимся с Кубани туристам начали приходить штрафы за неуплату курортного сбора

«Как показывает практика, туристы недооценивают отели и санатории, у которых есть все паспортные данные отдыхающих и адрес проживания», — цитирует представителя ассоциации «Интерфакс» .

По данным АТОР, туристы не платят сбор по разным причинам: кто-то просто забывает, кто-то не платит принципиально; а туристы льготных категорий, которые освобождены от уплаты налога, иногда не могут подтвердить это документально и просят поверить им на слово или «проверить по базе».

«Конечно, найдутся гостиницы, которые не будут жаловаться на "уклонистов". Но если туристы слишком демонстративно отказывались платить, велика вероятность, что их внесут в "черный список" неплательщиков для оформления штрафа, и по возвращении домой они получат "письмо счастья"», — добавили в АТОР.