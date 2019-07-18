Вернувшимся с Кубани туристам начали приходить штрафы за неуплату курортного сбора

Краснодарский край

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Российские туристы начали получать штрафы за уклонения от уплаты курортного сбора по возвращении с курортов Краснодарского края

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Как показывает практика, туристы недооценивают отели и санатории, у которых есть все паспортные данные отдыхающих и адрес проживания», — цитирует представителя ассоциации «Интерфакс».

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По данным АТОР, туристы не платят сбор по разным причинам: кто-то просто забывает, кто-то не платит принципиально; а туристы льготных категорий, которые освобождены от уплаты налога, иногда не могут подтвердить это документально и просят поверить им на слово или «проверить по базе».

«Конечно, найдутся гостиницы, которые не будут жаловаться на "уклонистов". Но если туристы слишком демонстративно отказывались платить, велика вероятность, что их внесут в "черный список" неплательщиков для оформления штрафа, и по возвращении домой они получат "письмо счастья"», — добавили в АТОР.

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Как сообщали Юга.ру, закон о курортном сборе приняли в июле 2017 года. В Краснодарском крае курортный сбор начали взимать после окончания ЧМ-2018 — с 16 июля 2018 года. Туристы обязаны заплатить налог в первый день своего пребывания в регионе, он составляет 10 рублей в день.

На Кубани в эксперименте участвуют объекты размещения Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи, Новомихайловска, Джубги, Шепси и Небуга. В прошлом году он принес региону более 109 млн рублей — почти на 55% больше прогнозируемой суммы. Эти средства реконструируют потратят на благоустройство курортов.

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