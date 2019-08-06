Более 87 млн рублей курортного сбора заплатили отдыхающие на Кубани в 2019 году
К концу июля более 87 млн рублей поступило в бюджет Краснодарского края за счет курортного сбора
В прошлом году краевой бюджет пополнился более чем на 109 млн рублей, при этом ожидалось получить 70 млн рублей. По словам председателя Законодательного собрания края Юрия Бурлачко, на эти деньги в регионе планируют поддерживать и модернизировать курортную инфраструктуру.
«Направят их [деньги — Юга.ру] на установку детских игровых площадок, лавочек, беседок, декоративных уличных фонарей, праздничной иллюминации, скульптурных композиций, а также на создание новых благоустроенных территорий в тех восьми муниципалитетах, где у нас проводится эксперимент с курортным сбором», — рассказал Юрий Бурлачко в интервью «Кубанским новостям», которое вышло 6 августа.
Он также сообщил, что по данным на конец июля в бюджет Кубани поступило более 87 млн рублей курортного сбора. Вскоре законодатели планируют вовлечь в эксперимент субъекты малого бизнеса.
Как сообщали Юга.ру, закон о курортном сборе приняли в июле 2017 года. В Краснодарском крае сбор начали взимать после окончания ЧМ-2018 — с 16 июля 2018 года. Туристы обязаны заплатить налог в первый день своего пребывания в регионе, он составляет 10 рублей в день.
На Кубани в эксперименте участвуют объекты размещения Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи, Новомихайловского, Джубги, Шепси и Небуга.
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