Более 87 млн рублей курортного сбора заплатили отдыхающие на Кубани в 2019 году

В прошлом году краевой бюджет пополнился более чем на 109 млн рублей, при этом ожидалось получить 70 млн рублей. По словам председателя Законодательного собрания края Юрия Бурлачко, на эти деньги в регионе планируют поддерживать и модернизировать курортную инфраструктуру.



«Направят их [деньги — Юга.ру] на установку детских игровых площадок, лавочек, беседок, декоративных уличных фонарей, праздничной иллюминации, скульптурных композиций, а также на создание новых благоустроенных территорий в тех восьми муниципалитетах, где у нас проводится эксперимент с курортным сбором», — рассказал Юрий Бурлачко в интервью «Кубанским новостям», которое вышло 6 августа.

Он также сообщил, что по данным на конец июля в бюджет Кубани поступило более 87 млн рублей курортного сбора. Вскоре законодатели планируют вовлечь в эксперимент субъекты малого бизнеса.