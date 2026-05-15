13 мая исследовательский центр сервиса SuperJob опубликовал результаты опроса, согласно которым 55% экономически активного населения России положительно относятся к перспективе замены чиновников и депутатов алгоритмами искусственного интеллекта. Каждый пятый респондент (21%) высказался однозначно за такую замену, еще 34% — скорее поддержали идею. Противников оказалось 45%: 28% относятся к ней скорее отрицательно, 17% — категорически. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Поддержка ИИ заметно растет вместе с доходом и возрастом респондентов. Среди россиян, зарабатывающих до 100 тыс. рублей в месяц, идею поддерживают 55%, а среди получающих от 150 тыс. — уже 68%. Сторонников цифрового госаппарата больше среди людей старше 45 лет (63%), чем среди молодежи до 35 лет (50%). Мужчины одобряют идею значительно чаще женщин — 61% против 49%. Аргументы «за»: «ИИ не подвержен коррупции и усталости», «это повысит эффективность и нивелирует субъективизм». Противники возражают, что «боты только усложняют получение услуги», что «алгоритмы будут натренированы плохо», и поднимают вопрос ответственности: «Кого сажать в тюрьму за фатальные ошибки?»

Отдельный вопрос касался замены части мест в Госдуме алгоритмами, анализирующими данные об избирателях для отстаивания интересов граждан. Здесь поддержка составила 54% (25% — однозначно за, 29% — скорее), против высказались 46%. Сторонники говорят: «ИИ хотя бы будет честным», «учтет мнение миллионов без накруток и популизма». Оппоненты парируют: «Искусственный интеллект выполняет указания тех, кто его создает», «как ИИ узнает о моих интересах без личного общения — по цифровому следу? Тогда это слежка».