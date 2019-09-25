«Краснодар» проиграл «Нижнему Новгороду» и вылетел из Кубка России

Футболисты «Краснодара» потерпели поражение в матче 1/16 Кубка России против «Нижнего Новгорода»

Встреча, прошедшая 25 сентября в на стадионе «Нижний Новгород», завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Александр Ставпец, отправивший мяч в ворота «быков» на 78-й минуте.

В 1/8 финала «Нижний Новгород» встретится с «Шинником», опередившим по очкам «Сочи», с которым сыграл сегодня вничью. «Краснодар» покидает турнир.

В следующий этап турнира из южных команд также прошел грозненский «Ахмат», сыграв вничью со «СКА Хабаровском» (2:2), «Ростов», обыгравший «Мордовию» (0:2). Выбыли на этапе 1/16 новороссийский «Черноморец», проигравший «Уралу» (0:2), «Алания», уступившая ЦСКА (1:3), «Чайка» из Песчанокопского, проигравшая «Уфе» (0:1).

«Быки» сыграют следующий матч дома в рамках РПЛ против тульского «Арсенала». Он состоится 29 сентября.