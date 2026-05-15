Мэрия Краснодара выявила 5 тысяч неправильных вывесок на фасадах за три месяца, 610 — демонтировала

Для вывесок установлены пять основных разрешенных цветов и четыре шрифта. Предприниматели могут выбирать близкие по тону решения.

В администрации напомнили, что базовый порядок утвержден городской Думой 16 июня 2025 года и закреплен в правилах благоустройства. Новых жестких требований не добавляется.

Основная цель новых правил — сделать город более аккуратным и стилистически единым. Власти стремятся убрать хаотичные и чрезмерно яркие вывески, которые перегружают визуальное пространство улиц, и привести фасады зданий к более спокойному и гармоничному облику. В качестве примера неоднократно упоминался опыт Москвы по приведению вывесок к единому стилю.

15 мая Юга.ру посетили пресс-брифинг, посвященный вопросам размещения и содержания информационных и рекламных конструкций. На встрече присутствовали заместитель главы города Артем Губский, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Илья Чикаев и начальник управления муниципального контроля Максим Рубанов.

Для торговых центров и медицинских учреждений предусмотрены отдельные условия. У этих объектов больше свободы в оформлении, что связано со сложной архитектурной структурой зданий и большим количеством арендаторов, каждый из которых нуждается в идентификации.

Чиновники увеличили количество разрешенных мест для размещения вывесок. Их можно устанавливать между первым и вторым этажами здания, а в ряде случаев — выше второго этажа.

Правила для витрин смягчили. Кафе и рестораны теперь могут размещать меню и информацию об услугах непосредственно на фасаде или витрине.

Консольные вывески (перпендикулярные фасаду) разрешены только в исторических районах города и только в тех случаях, когда нет другого способа размещения информационной конструкции. Кроме того, их нужно стилизовать под старину.

Согласование вывесок больше не требуется. Предпринимателям не нужно проходить процедуру утверждения в администрации. Они могут самостоятельно устанавливать вывески, при условии что те соответствуют установленным правилам. При необходимости бизнесмены могут обратиться за консультацией, чтобы уточнить детали и избежать ошибок.

Подложки под вывесками (цветные панели, на которые крепятся буквы) запретили. Вместо них рекомендуется использовать объемные буквы, которые крепятся непосредственно к фасаду.

Если у компании зарегистрирован товарный знак, она имеет право использовать свои фирменные цвета, шрифт и даже иностранные слова, если они являются частью бренда. В то же время обычные вывески на иностранном языке без товарного знака размещать запрещено. Однако допускается дублирование: сначала текст на русском языке, а рядом его перевод. При этом иностранный текст не должен быть больше по размеру, чем русский.

После вступления правил в силу был предусмотрен переходный период, чтобы предприниматели могли самостоятельно оценить свои вывески и привести их в соответствие. Для исторической части города и основных магистральных улиц переходный период составил три месяца — до 17 сентября 2025 года.