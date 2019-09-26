Власти Кубани все же попытаются построить новый Яблоновский мост

Тендер на строительство автомобильной дороги «Южный подъезд к Краснодару от автодороги А-146 Краснодар — Верхнебаканский» появился на сайте госзакупок 23 августа. Согласно документу , к 2021 году планируется реализовать первый этап строительства моста через реку Кубань. Сумма контракта составляет 524,3 млн рублей. При этом в июле глава краевой столицы Евгений Первышов заявил, что стоимость возведения нового моста составляет от 7 до 9 млрд рублей.

В контракте сказано, что работы начнутся с даты заключения госконтракта, а закончатся 10 декабря 2021 года. Первый этап строительства будет проходить до 29 ноября этого года, второй — с 10 по 31 января 2020 года, третий — с 11 января по 10 декабря 2021 года. Деньги выделят из краевого бюджета:

в 2019 году — 146 млн рублей;

в 2020 году — 9 млн 999 тыс 999 рублей;

в 2021 году — 368 млн 297 тыс рублей.

В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края порталу Юга.ру публикацию тендера на сайте госзакупок назвали «предысторией». Там рассказали, что на данный момент финансирование еще не поступило в краевой бюджет. Кроме того, еще нет соответствующего постановления правительства. Все эти вопросы должны решиться в ноябре 2019 года, после чего можно будет говорить о начале строительства моста. Однако в министерстве уточнили, что если в ноябре все пойдет по плану, то первую очередь Яблоновского моста действительно постараются построить к 2021 году. Что понимается под «первой очередью», в пресс-службе не уточнили.