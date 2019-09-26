Власти Кубани все же попытаются построить новый Яблоновский мост
На сайте госзакупок в августе появилась информация о строительстве нового моста через реку Кубань, который соединит Краснодарский край и Адыгею
Тендер на строительство автомобильной дороги «Южный подъезд к Краснодару от автодороги А-146 Краснодар — Верхнебаканский» появился на сайте госзакупок 23 августа. Согласно документу, к 2021 году планируется реализовать первый этап строительства моста через реку Кубань. Сумма контракта составляет 524,3 млн рублей. При этом в июле глава краевой столицы Евгений Первышов заявил, что стоимость возведения нового моста составляет от 7 до 9 млрд рублей.
В контракте сказано, что работы начнутся с даты заключения госконтракта, а закончатся 10 декабря 2021 года. Первый этап строительства будет проходить до 29 ноября этого года, второй — с 10 по 31 января 2020 года, третий — с 11 января по 10 декабря 2021 года. Деньги выделят из краевого бюджета:
- в 2019 году — 146 млн рублей;
- в 2020 году — 9 млн 999 тыс 999 рублей;
- в 2021 году — 368 млн 297 тыс рублей.
В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края порталу Юга.ру публикацию тендера на сайте госзакупок назвали «предысторией». Там рассказали, что на данный момент финансирование еще не поступило в краевой бюджет. Кроме того, еще нет соответствующего постановления правительства. Все эти вопросы должны решиться в ноябре 2019 года, после чего можно будет говорить о начале строительства моста. Однако в министерстве уточнили, что если в ноябре все пойдет по плану, то первую очередь Яблоновского моста действительно постараются построить к 2021 году. Что понимается под «первой очередью», в пресс-службе не уточнили.
Строительство нового четырехполосного Яблоновского моста было предусмотрено генпланом Краснодара 2012 года. Сроки начала строительства моста несколько раз переносили, однако оно так и не началось. В марте 2019 года стало известно, что Минтранс РФ в ответ на запрос бывшего мэра Краснодара, депутата Госдумы Владимира Евланова пообещал попросить включить в проект федерального бюджета на 2020–2022 годы субсидии для строительства нового Яблоновского моста.
В январе 2018-го Евгений Первышов заявил, что Яблоновский мост в первую очередь нужен не жителям краевого центра, а тем, кто не живет в городе. Поэтому глава города не считает нужным форсировать тему строительства нового моста. Однако уже в июне 2019-го он передумал.
12 июля Яблоновский мост навсегда закрыли для автобусов и грузовиков из-за его нынешнего технического состояния. На въездах на мост с обеих сторон установили запрещающие знаки и металлические ворота, которые не дадут проехать транспортным средствам выше трех метров.
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