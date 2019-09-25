Кадыров хочет запретить торговлю вейпами в Чечне

Чечня

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Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 сентября заявил, что в республике нужно запретить торговлю вейпами

Вейп — устройство, создающее высокодисперсный пар (аэрозоль) для вдыхания. Его используют как в качестве средства доставки никотина, так и для вдыхания ароматизированного пара без никотина.

Вейп — устройство, создающее высокодисперсный пар (аэрозоль) для вдыхания. Его используют как в качестве средства доставки никотина, так и для вдыхания ароматизированного пара без никотина.

Глава республики выразил недовольство тем, что среди молодежи распространены вейпы и электронные сигареты.

«Эта пагубная привычка стала стремительно распространяться среди молодежи. Вейпы попали под запрет во многих странах мира. Не должна стать исключением в этом деле и наша республика. Хочу напомнить, когда мы первыми в России решили запретить игорные автоматы, было много крика. Однако время показало нашу правоту. Вскоре этот запрет вступил в силу по всей стране», — сказал Кадыров на совещании по вопросам охраны здоровья населения.

По его словам, курение вейпа — это болезнь, вызывающая зависимость. Он отметил, что в мире зафиксированы случаи летального исхода в результате длительного применения электронных сигарет.

В связи с этим глава республики предложил запретить на территории Чечни торговлю, ввоз и распространение вейпов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Напомним, в 2012 году Кадыров предложил запретить курение кальянов в общественных местах. А через два года он заявил, что Чечню можно назвать самой некурящей территорией в мире.

Российские власти не раз высказывались о запрете электронных сигарет. Так, в декабре 2016 года Минздрав РФ предложил ввести ограничения на распространение электронных сигарет наравне с обычными, а через год ведомство предложило запретить употребление кальянов и вейпов в ресторанах и барах.

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Министерство промышленности и торговли РФ в январе 2018 года подготовило законопроект, приравнивающий электронные сигареты к обычным и описывающий условия продажи всех систем нагревания табака. Через несколько месяцев в Ростовской области запретили продавать вейпы несовершеннолетним. 

Вейпинг Здравоохранение Рамзан Кадыров Торговля

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