Кадыров хочет запретить торговлю вейпами в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 сентября заявил, что в республике нужно запретить торговлю вейпами
Глава республики выразил недовольство тем, что среди молодежи распространены вейпы и электронные сигареты.
«Эта пагубная привычка стала стремительно распространяться среди молодежи. Вейпы попали под запрет во многих странах мира. Не должна стать исключением в этом деле и наша республика. Хочу напомнить, когда мы первыми в России решили запретить игорные автоматы, было много крика. Однако время показало нашу правоту. Вскоре этот запрет вступил в силу по всей стране», — сказал Кадыров на совещании по вопросам охраны здоровья населения.
По его словам, курение вейпа — это болезнь, вызывающая зависимость. Он отметил, что в мире зафиксированы случаи летального исхода в результате длительного применения электронных сигарет.
В связи с этим глава республики предложил запретить на территории Чечни торговлю, ввоз и распространение вейпов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Читайте также:
Напомним, в 2012 году Кадыров предложил запретить курение кальянов в общественных местах. А через два года он заявил, что Чечню можно назвать самой некурящей территорией в мире.
Российские власти не раз высказывались о запрете электронных сигарет. Так, в декабре 2016 года Минздрав РФ предложил ввести ограничения на распространение электронных сигарет наравне с обычными, а через год ведомство предложило запретить употребление кальянов и вейпов в ресторанах и барах.
Читайте также:
Министерство промышленности и торговли РФ в январе 2018 года подготовило законопроект, приравнивающий электронные сигареты к обычным и описывающий условия продажи всех систем нагревания табака. Через несколько месяцев в Ростовской области запретили продавать вейпы несовершеннолетним.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.