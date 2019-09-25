Кадыров хочет запретить торговлю вейпами в Чечне

«Эта пагубная привычка стала стремительно распространяться среди молодежи. Вейпы попали под запрет во многих странах мира. Не должна стать исключением в этом деле и наша республика. Хочу напомнить, когда мы первыми в России решили запретить игорные автоматы, было много крика. Однако время показало нашу правоту. Вскоре этот запрет вступил в силу по всей стране», — сказал Кадыров на совещании по вопросам охраны здоровья населения.

По его словам, курение вейпа — это болезнь, вызывающая зависимость. Он отметил, что в мире зафиксированы случаи летального исхода в результате длительного применения электронных сигарет.

В связи с этим глава республики предложил запретить на территории Чечни торговлю, ввоз и распространение вейпов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.