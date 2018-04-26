В Ростовской области запретили продавать вейпы несовершеннолетним

Донские депутаты приняли региональный закон о запрете продавать электронные сигареты несовершеннолетним

«Совершенно очевидно, что детей и подростков от этого нужно защитить. Вред никотина для здоровья не подвергается сомнению. У всех нормальных, здравомыслящих людей по данному вопросу одна позиция — дети и подростки не должны употреблять ничего, что содержит это вещество», — цитирует пресс-служба ЗС председателя донского парламента Александра Ищенко.

Помимо этого, законопроект также предусматривает запрет на розничную продажу электронных сигарет вне зависимости от возраста покупателя на объектах спорта, в детских, образовательных и медицинских организациях.

Закон вступит в силу с 1 июня.