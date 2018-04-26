В Ростовской области запретили продавать вейпы несовершеннолетним
Донские депутаты приняли региональный закон о запрете продавать электронные сигареты несовершеннолетним
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«Совершенно очевидно, что детей и подростков от этого нужно защитить. Вред никотина для здоровья не подвергается сомнению. У всех нормальных, здравомыслящих людей по данному вопросу одна позиция — дети и подростки не должны употреблять ничего, что содержит это вещество», — цитирует пресс-служба ЗС председателя донского парламента Александра Ищенко.
Помимо этого, законопроект также предусматривает запрет на розничную продажу электронных сигарет вне зависимости от возраста покупателя на объектах спорта, в детских, образовательных и медицинских организациях.
Закон вступит в силу с 1 июня.
Как сообщали Юга.ру, в 2017 году депутаты Ставропольского края утвердили запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним на территории региона. Депутат думы Ставропольского края Андрей Юндин покурил вейп на заседании о вреде электронных сигарет и получил предупреждение от Федеральной антимонопольной службы.
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