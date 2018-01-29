Минпромторг предложил приравнять электронные сигареты к обычным

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Министерство промышленности и торговли РФ подготовило законопроект, приравнивающий электронные сигареты к обычным и описывающий условия продажи всех систем нагревания табака

Законопроект «О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака» размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе предлагается запретить продажу электронных сигарет и «устройств для употребления табачного сырья путем вдыхания табачного пара» несовершеннолетним, также будут разработаны меры, касающиеся рекламы подобных товаров.

Кроме того, потребление никотина «способами, отличными от курения табака», будет ограничено в самолетах и общественном транспорте, в лифтах и на детских площадках, в культурных, спортивных, образовательных и медицинских учреждениях. В этих учреждениях для использования таких устройств должны быть специально отведенные места.

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Также предлагается запрет продажи системы доставки или нагрева табака или никотина с емкостями больше бытового объема (для разных типов ограничение от 3 до 10 мл). Максимальный объем флакона никотиносодержащей жидкости — 30 миллилитров.

Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, продажа и использование электронных сигарет пока никак не урегулированы российским законодательством. При этом в России действует акциз на никотиносодержащие жидкости, который оплачивает производитель.

Здравоохранение Министерство промышленности и торговли РФ
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