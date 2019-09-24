Осужденный по делу Немцова заявил, что в колонии ему порвали Коран и мешают совершать намаз. Он обратился к Кадырову

Осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова Анзор Губашев сообщил, что в колонии ему порвали обложку Корана и мешают проводить намаз

За что сидит Губашев? В июле 2017 года уроженца Чечни Анзора Губашева приговорили к 19 годам заключения. Он был одним из пяти обвиняемых по делу об убийстве политика. С января 2018 года Губашев отбывает наказание в исправительной колонии № 9 в Петрозаводске, которая предназначена для осужденных по тяжким и особо тяжким статьям.

Что произошло с Губашевым в колонии? Осужденный рассказал адвокату Виктору Молодежникову, что 11 июля у него при техническом осмотре в камере порвали обложку Корана и бросили личное полотенце на пол. По словам Губашева, ему регулярно мешают совершать намаз — даже в официально свободное время, пишет 24 сентября «Медиазона». По правилам внутреннего распорядка, заключенные должны вставать всегда, когда в камеру заходят сотрудники тюрьмы. Но по правилам ислама, прерывать намаз нельзя — это считается грехом. Губашев рассказал, что не вставал при появлении сотрудников и совершал намаз ночью. За это его отправляли в штрафной изолятор. Три месяца в едином помещении камерного типа Губашев получил, когда не расслышал команду готовиться ко сну и лег в койку за пять минут до объявления отбоя. Жена осужденного написала главе Чечни Рамзану Кадырову и сообщила о произошедшем. Адвокат пояснил, что пока глава Чечни не ответил. «Извинений за порванный Коран так и не последовало. Супруге Губашева пришлось писать Рамзану Кадырову, реакцию ждем», — сказал Молодежников.

Позиция Рамзана Кадырова по делу об убийстве Немцова. В июле 2017 года глава Чечни заявил, что приговор суда выглядит странно. «Недоумение главы республики вызвало обращение гособвинения к суду с просьбой назначить одному из осужденных наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорилось в сообщении пресс-службы главы и правительства Чечни. В ноябре того же года Кадыров назвал невиновными чеченцев, осужденных по делу об убийстве Немцова. «По моим пониманиям, по моей информации — они не виноваты. И значит, я до сих пор считаю, что это неправильно», — сказал глава республики.

Другие нарушения прав заключенных в петрозаводской колонии. В ноябре 2013 года осужденный Рахматжон Рахматов во время намаза не встал и не прервал исполнение молитвы, когда в камеру зашли сотрудники колонии. На следующее утро его повели к начальнику оперативного отдела Ивану Савельеву, а затем — в комнату оперативных сотрудников. Сокамерники рассказали, что мужчину там избили. Через несколько дней Рахматов скончался в больнице. Бывший депутат Народного собрания Дагестана Магомед Магомедов рассказал, что Савельев сначала пытался с ним сотрудничать. Экс-депутата осудили за вымогательство и мошенничество. Магомедов прибыл в колонию в июле 2015 года. Савельев тогда был заместителем начальника. «Он хотел, чтобы я занимался доносами на других осужденных, подстрекательством и всяческого рода провокациями. Я отказался, заявив, что хотел бы спокойно отбывать свой срок, ни во что подобное не влезая. С тех пор на меня усилилось давление», — пояснил Магомедов адвокату Молодежникову. По словам Магомедова, в колонии есть «активисты»: дневальные и завхозы. Это осужденные, которые работают на администрацию колонии. Они указывают сокамерникам, что нужно делать, когда есть, спать, вставать, а также осматривают личные вещи. Магомедов добавил, что сотрудники колонии через этих «активистов» вымогают деньги за поощрения.