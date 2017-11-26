Кадыров считает осужденных по делу об убийстве Немцова невиновными «по его пониманиям»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал невиновными чеченцев, осужденных по делу об убийстве Бориса Немцова

Об этом он заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1»

«По моим пониманиям, по моей информации — они не виноваты. И значит, я до сих пор считаю, что это неправильно, — цитирует Кадырова «Интерфакс». — Кому-то это нужно было там, какие-то у него свои грехи, убили Немцова — опять же свалили на Кадырова. Все вовсю говорят: Кадыров убил Немцова! Немцов — лично для меня и для команды нашей — он был более благоприятным персонажем».

«Я не знаю, кому это надо было. Кому-то надо было закрыть дело, кому‑то надо было заявить, что нашли участников, и — так бывает у нас, ошибочные решения. Я думаю, что история даст оценку и поставит все на свои места», — добавил глава ЧР.

Полный выпуск телепередачи выйдет в эфир сегодня в 00:30.

Как сообщали Юга.ру, ранее Кадыров называл приговор странным, а доказательства вины подозреваемых — сомнительными.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. СК РФ завершил расследование 20 июня, в преступлении заподозрили пятерых уроженцев Чечни и Ингушетии — бывшего офицера батальона МВД «Север» Заура Дадаева, его троюродных братьев Анзора и Шагида Губашевых, экс-сотрудника РОВД Шелковского района Чечни Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева.

Уголовное дело направили в суд 29 июня. В июле Московский окружной военный суд приговорил Дадаева (именно он стрелял в Немцова, по версии следствия) к наказанию в 20 лет колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 11 до 19 лет заключения.

Уроженец Чечни Руслан Мухудинов, обвиняемый в организации убийства, объявлен в розыск. Мухудинов (Руслик) работал водителем бывшего майора батальона «Север» Руслана Геремеева — родственника представителя Чечни в Совете Федерации Сулеймана Геремеева, депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова и начальника РОВД Шелковского района Чечни Вахи Геремеева. По данным СМИ, обвинение по делу Немцова было предъявлено и ему. Они оба сначала якобы уехали в ОАЭ, но потом вернулись в Чечню, где скрываются сейчас.