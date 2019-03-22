Заключенные из Чечни вспороли себе животы в колонии Мордовии, протестуя против пыток

В мордовской колонии в марте группа заключенных вспорола себе животы, назвав это протестом против насилия со стороны сотрудников ФСИН

Член совета по правам человека в Чечне Хеда Саратова рассказала, что в исправительной колонии строгого режима № 5, в которой отбывают наказание бывшие сотрудники силовых структур, всего было десять таких заключенных. Среди них есть уроженцы Чечни. Брат одного из заключенных рассказал изданию «Кавказ. Реалии», что его родственник действительно вспарывал себе живот в колонии дважды — 4 и 20 марта.

Член общественно-наблюдательной комиссии Валерий Крутов рассказал «Интерфаксу», что первая группа осужденных в составе до десяти человек вогнала себе под кожу заточенную зубную щетку. Пять человек 20 марта вогнали под кожу проволоку. Им оказали помощь. Все эти заключенные находились в штрафном изоляторе и, по словам Крутова, таким образом выступили против насилия и пыток в колонии. При этом письменных заявлений и жалоб о произошедшем от заключенных не было.

В пресс-службе УФСИН России по Мордовии 22 марта заявили, что информация о насилии и издевательствах со стороны администрации колонии над заключенными не соответствует действительности.

По словам ведомства, группа осужденных дважды «совершила акты членовредительства, нанося себе незначительные порезы, не представляющие никакой угрозы жизни и здоровью». В управлении ФСИН полагают, что заключенные хотели послабления режима отбывания наказания и дальнейшего перевода в больницу.