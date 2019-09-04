В Садовом сквере Краснодара оборудуют волейбольную и баскетбольную площадку
Спортплощадка для занятий волейболом и баскетболом появится в Садовом сквере Краснодара, где сейчас ведутся работы по благоустройству
Сейчас сквер, расположенный по улице Садовой между Длинной и Пашковской, готов на 80%, его площадь — 522 кв. метра. Там завершают укладку тротуаров, монтаж освещения, установку лавочек, детской игровой и комплексной спортивной площадки. Осенью в сквере дополнительно высадят 176 деревьев и 2117 кустарников. Завершить работы на объекте планируют к концу сентября.
Замглавы Краснодара Андрей Дорошев напомнил, что в отличие от других благоустраиваемых скверов «Садовый» создается в нуля.
«"Садовый" — сквер, которого раньше не существовало. Мы создаем его на месте, где до этого стояли гаражи и была стихийная парковка. Благодаря активности краснодарцев и возможностям национальных проектов к предстоящему Дню города в центральной части краевого центра мы получим новый благоустроенный сквер с зонами активностей для детей и взрослых», — отметил Дорошев.
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Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Как писали Юга.ру, всего в 2019 году в рамках этого проекта благоустраивают четыре сквера и два бульвара. Их выбрали жители Краснодара во время рейтингового голосования в марте 2018 года. В январе дизайн-проекты этих зеленых зон прошли государственную экспертизу.
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