В Садовом сквере Краснодара оборудуют волейбольную и баскетбольную площадку

Краснодарский край

Распечатать

Спортплощадка для занятий волейболом и баскетболом появится в Садовом сквере Краснодара, где сейчас ведутся работы по благоустройству

Сейчас сквер, расположенный по улице Садовой между Длинной и Пашковской, готов на 80%, его площадь — 522 кв. метра. Там завершают укладку тротуаров, монтаж освещения, установку лавочек, детской игровой и комплексной спортивной площадки. Осенью в сквере дополнительно высадят 176 деревьев и 2117 кустарников. Завершить работы на объекте планируют к концу сентября.

Замглавы Краснодара Андрей Дорошев напомнил, что в отличие от других благоустраиваемых скверов «Садовый» создается в нуля.

«"Садовый" — сквер, которого раньше не существовало. Мы создаем его на месте, где до этого стояли гаражи и была стихийная парковка. Благодаря активности краснодарцев и возможностям национальных проектов к предстоящему Дню города в центральной части краевого центра мы получим новый благоустроенный сквер с зонами активностей для детей и взрослых», — отметил Дорошев.

Читайте также:

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как писали Юга.ру, всего в 2019 году в рамках этого проекта благоустраивают четыре сквера и два бульвара. Их выбрали жители Краснодара во время рейтингового голосования в марте 2018 года. В январе дизайн-проекты этих зеленых зон прошли государственную экспертизу.

Благоустройство Краснодар Парки

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Кабардино-Балкарии мужчина обстрелял машину съемочной группы фильма «Чики» о проститутках
Кувшин с серебряными монетами с головой льва нашли при раскопках на Тамани. Это первые монеты, отчеканенные на территории России
В Садовом сквере Краснодара оборудуют волейбольную и баскетбольную площадку
Пятерым участникам перестрелки в Краснодаре предъявили обвинение в хулиганстве. Еще двоих объявили в розыск
ФСБ закрыла несколько подпольных казино в Краснодаре
Из-за ремонта канализации в Краснодаре на три недели закроют движение на Гимназической

Лента новостей

В Сочи онкобольного мужчину выселили на улицу

В мэрии считают, что он виноват в этом сам

На Кубани ухудшится погода

Синоптики прогнозируют грозовые дожди

Статьи Партнерский

Большой теннис на Гидрострое

Кто строит теннисные корты в Краснодаре

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале