Весной 2018 года в культурном центре «Типография» прошла образовательная программа для архитекторов и урбанистов «Город в деталях». Компания ADM:group в рамках программы организовала конкурс на лучший проект сквера в краснодарском микрорайоне «Близкий».

Основной темой программы «Город в деталях» стала организация общественных пространств, парков и скверов. Профессионалы из Краснодара, Ростова-на-Дону и Москвы прочитали лекции и провели практические занятия по концептуальному проектированию и ландшафтному дизайну. На экскурсии по зеленым зонам Юбилейного микрорайона архитектор Алексей Тимофеев рассказал о типичных ошибках проектирования на примерах Платанового бульвара и сквера «Школьный».

Как сквер выглядит сейчас?

Сквер — это безопасная территория в лаконичном стиле. В «Близком» все коммуникации проведены под землей, и лишних проводов ни на улицах, ни в новом сквере просто нет. Особый упор сделали на экологичность, поэтому дорожки покрыты не плиткой, а галькой. Используются и другие натуральные материалы — дерево, песок, зеленые насаждения.

В сквере нет острых углов и диссонирующих элементов — в проекте постарались использовать лучшие мировые идеи проектирования общественных пространств. Авторам помогали опытные архитекторы и строители.



Предполагается, что главная площадь сквера станет центром притяжения для жителей всего поселка.

Надежда Каграманян директор по маркетингу ADM:group

— В этом году мы уже провели здесь Масленицу и семейный пикник для жителей поселка, каждая семья посадила дерево. Можно сказать, что идея архитекторов сделать пространство близким и уютным для жителей воплотилась в жизнь. Год назад эта территория была просто полем, сейчас мы видим, как на площади собираются соседи. На Масленицу каждая семья пекла блины, жители устроили застолье, водили хороводы, жгли чучело — именно так мы представляли себе клубность и добрососедство, когда начинали строительство.



В сквере есть открытый кинотеатр, где можно будет всем вместе смотреть футбол, на лужайке устраивать пикник, проводить детские праздники. Планируем продолжать традицию соседских мероприятий. Жители хотят провести товарищеский матч по футболу, в котором наша команда с удовольствием поучаствует!



В сквере есть зона уединенного отдыха. Беседки в ней сделаны без крыши. По замыслу проектировщиков, это красиво и имеет практический смысл — крыши не будут нагреваться в краснодарскую жару. Скоро возле лавочек высадят вьющиеся растения, которые будут защищать людей от дождя и солнца.

Основное украшение сквера — деревья, их посадили сами жители в ноябре прошлого года. С тех пор люди регулярно приходят к своим деревьям, ухаживают за ними, поливают и фотографируют. Сейчас в сквере еще есть место, новые жители поселка тоже могут посадить собственное дерево.

На территории поселка уже была детская площадка, но в «Близкий» приезжают новые жители, и детям становилось тесно, особенно тем, кто постарше. Для них сделали площадку в новом сквере. Здесь тоже не отошли от принципов микрорайона: элементы площадки выполнены из экологичных, натуральных материалов — это не похоже на популярные сейчас пластиковые теремки ярких цветов. В качестве покрытия выбрали песок — он считается самым безопасным для детских площадок.

Как выбирали проект сквера?

Участие в конкурсе на лучший проект сквера в микрорайоне «Близкий» приняли несколько десятков студенческих команд. Жюри оценивало работы по нескольким критериям, а самым важным из них стала реализуемость проекта — не просто красивый рисунок на бумаге, а то, что можно воплотить в реальность в разумные сроки.

Жюри, в которое вошли ведущие архитекторы юга России, выбрало лучший из 13 проектов-финалистов. Первое место занял сквер «"Близкий" для близких». Его создали четверо молодых архитекторов: Екатерина Соколова, Александра Кимишкез, Олег Ойтов и Татьяна Мирук. Все они учатся на факультете архитектуры и дизайна Кубанского госуниверситета.

По словам Екатерины Соколовой, когда она с друзьями начала работу над проектом, то поначалу все предлагали грандиозные идеи — «что-то невероятное, наподобие парка Галицкого». Но побывав в микрорайоне на экскурсии, архитекторы кардинально поменяли свое мнение и поняли: «Это должно быть нечто небольшое, близкое и комфортное для людей. Это место не должно поражать воображение, но в нем должно быть уютно всем жителям».

Екатерина Соколова

— Большая часть населения микрорайона «Близкий» — это семьи, которые либо уже с детьми, либо планируют обзавестись ими в ближайшее время. Соответственно, мы решили в нашем проекте сделать акцент на детей и разработали концепцию детской площадки. Все это вылилось в итоговый проект, который мы назвали «"Близкий" для близких». Главной фишкой стала ориентированность на семейный и детский отдых.

Воплощение новых идей

Девелоперы находятся в творческом поиске и постоянно придумывают, как сделать сквер более интересным. Так, глухой кирпичный забор, огораживающий территорию, удалось превратить в настоящий арт-объект. Стену расписал Георгий Куринов (GOOZE_ART), один из самых узнаваемых уличных художников Краснодара.

Георгий Куринов Художник

— Мы сформировали три эскизных проекта, три разных концепции. Эти проекты разместили в сети на всеобщее голосования жителей. В итоге был выбран вариант с фантастическим садом. Его я и воплотил в жизнь. Результатом очень доволен. Жду, когда в следующем году зацветет зелень, чтобы картина стала полноценной.

Новая стена стала самым популярным местом для фотосессий жителей поселка. Рядом находится альпийская горка, покрытая мягким зеленым газоном.

Надежда Каграманян, директор по маркетингу ADM:group: — Изначально в проекте не было арт-объекта, но когда мы увидели эту стену, то решили, что здесь должен быть стрит-арт. Жители поддержали нашу идею и появился фантастический сад. Сейчас это любимое место для семейных фотосессий. Через пару лет деревья вырастут, и станет еще уютнее, будет больше тени.

Изначально проект предполагал, что в сквере появится место для игры в баскетбол. Но когда шли работы по благоустройству территории, местные жители обратились к застройщику с просьбой открыть футбольное поле. Так появилась площадка с песчаным покрытием и воротами, на которой также можно натянуть сетку и играть в пляжный волейбол. Рядом с полем оборудовали площадку с уличными тренажерами и турниками.