Пропавшую школьницу из Краснодара нашли в Томске

В центре Краснодара 14 сентября около 9:00 15-летняя девочка ушла в школу и перестала выходить на связь. Руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что 19 сентября девочку нашли в Томске. Она уехала туда к своему знакомому жителю краевой столицы, который временно находился в другом регионе.

Сейчас полицейские принимают меры для передачи школьницы ее родителям. Рассматривается вопрос о ее постановке на профилактический учет в отделе по делам несовершеннолетних. Напомним, что между Краснодаром и Томском более 4 тыс. км.

Это не первый случай, когда подростки уезжают из Краснодарского края в другие регионы. В сентябре прошлого года 12‑летняя жительница Сочи ушла из дома и не вернулась. В октябре следователи сообщили, что пропавшую нашли в Ленобласти. Позже появилась информация, что девочка может быть причастна к убийству 21‑летнего местного жителя. Также ее заподозрили в каннибализме.

Вместе с сочинкой задержали 22‑летнего жителя Алтайского края, его обвинили в убийстве, подтвердив причастность к этому преступлению и девочки. Кроме убийства и расчленения ему вменяли сексуальные отношения с 12‑летней сочинкой. После всех разбирательств молодой человек покончил с собой, а девочку отправили в психбольницу Краснодара.