12-летнюю девочку из Сочи, подозреваемую в причастности к каннибализму, будут лечить в психбольнице Краснодара

12-летнюю сочинку, которая подозревается в причастности к расчленению парня в Ленобласти, направят на лечение в психиатрический стационар в Краснодаре

Ранее стало известно о смерти главного обвиняемого в жестоком убийстве — он попытался покончить с собой в СИЗО, его остановили, но из-за повреждений он впал в кому, а после скончался. Сочинку, которая была его подельницей, не могут осудить из-за ее возраста, а потому направляют на лечение.

Одновременно следователи решают вопрос о прекращении уголовного дела, передает 78.ru, со ссылкой на источник в СКР по Ленинградской области.

Как писали Юга.ру, 12-летняя жительница Сочи ушла из дома 23 сентября и не вернулась. По словам ее матери, дочь неоднократно сбегала из дома, но впоследствии ее местонахождение удавалось установить.

3 октября следователи сообщили, что пропавшую нашли в Ленобласти. Позже появилась информация, что девочка может быть причастна к убийству 21-летнего местного жителя. Также ее заподозрили в каннибализме.

Вместе с сочинкой задержали 22-летнего жителя Алтайского края, его обвинили в убийстве, подтвердив причастность к этому преступлению и девочки. Кроме убийства и расчленения ему вменяли сексуальные отношения с 12-летней сочинкой.

Убийство, о котором идет речь, произошло в начале октября в селе Новинка. Части тела 21-летнего парня нашли в его квартире в одноэтажном доме. Куски были уложены на сковороду, а его голову обнаружили в печке.