Пропавшую 12-летнюю девочку из Сочи нашли в Ленинградской области

Краснодарский край

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Пропавшую 23 сентября Валерию Яргину из Сочи нашли живой

Девочку нашли в Ленинградской области. Туда направили оперативников, которые привезут 12-летнюю Валерию Яргину домой в Сочи для беседы со следователем. В СКР заявили, что жизни и здоровью девочки ничто не угрожает, передает РИА Новости.

Как сообщали Юга.ру, 23 сентября подросток ушла из дома в Сочи и не вернулась. Следственный комитет 28 сентября возбудил уголовное дело об убийстве по факту ее исчезновения.

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