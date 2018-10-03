Пропавшую 12-летнюю девочку из Сочи нашли в Ленинградской области

Пропавшую 23 сентября Валерию Яргину из Сочи нашли живой

Девочку нашли в Ленинградской области. Туда направили оперативников, которые привезут 12-летнюю Валерию Яргину домой в Сочи для беседы со следователем. В СКР заявили, что жизни и здоровью девочки ничто не угрожает, передает РИА Новости.

Как сообщали Юга.ру, 23 сентября подросток ушла из дома в Сочи и не вернулась. Следственный комитет 28 сентября возбудил уголовное дело об убийстве по факту ее исчезновения.