Покончил с собой подельник 12-летней девочки из Сочи, обвиняемый в убийстве и каннибализме

В Санкт-Петербурге умер парень, которого обвиняли в убийстве и каннибализме, совершенном вместе с 12-летней жительницей Сочи

В сентябре 2018 года в Сочи объявили в розыск 12-летнюю девочку, которая ушла из дома не вернулась. В начале октября школьницу нашли в Санкт-Петербурге. Ее задержали вместе с 22-летним парнем по подозрению в убийстве 21-летнего молодого человека.

По данным 47news, 25 декабря 2018 года 22-летний Аркадий Зверев попытался покончить с собой в СИЗО-1 Санкт-Петербурга, но его остановили. Из-за асфиксии парень получил повреждения и впал в кому. Его доставили в больницу, где он позже умер. Дату смерти издание не уточняет.

Мать погибшего Алексея Поповича рассказала «Комсомольской правде», что обвиняемый в убийстве ее сына умер. По ее словам, уголовное дело, скорее всего, закроют в связи со смертью обвиняемого. Школьница еще не достигла возраста уголовной ответственности.