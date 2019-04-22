Покончил с собой подельник 12-летней девочки из Сочи, обвиняемый в убийстве и каннибализме
В Санкт-Петербурге умер парень, которого обвиняли в убийстве и каннибализме, совершенном вместе с 12-летней жительницей Сочи
В сентябре 2018 года в Сочи объявили в розыск 12-летнюю девочку, которая ушла из дома не вернулась. В начале октября школьницу нашли в Санкт-Петербурге. Ее задержали вместе с 22-летним парнем по подозрению в убийстве 21-летнего молодого человека.
По данным 47news, 25 декабря 2018 года 22-летний Аркадий Зверев попытался покончить с собой в СИЗО-1 Санкт-Петербурга, но его остановили. Из-за асфиксии парень получил повреждения и впал в кому. Его доставили в больницу, где он позже умер. Дату смерти издание не уточняет.
Мать погибшего Алексея Поповича рассказала «Комсомольской правде», что обвиняемый в убийстве ее сына умер. По ее словам, уголовное дело, скорее всего, закроют в связи со смертью обвиняемого. Школьница еще не достигла возраста уголовной ответственности.
По данным СМИ, тело 21-летнего парня нашли 3 октября 2018 года в его квартире в одноэтажном доме. Там же нашли куски мяса убитого, уложенные на сковороду, а его голову обнаружили в печке.
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