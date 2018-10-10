В Ленобласти обвинен в убийстве мужчина, задержанный вместе с 12-летней девочкой из Сочи

Следователи Ленинградской области и Краснодарского края продолжают расследование уголовного дела об убийстве, к которому причастна 12-летняя сочинка

В Ленинградской области 22-летнему уроженцу Алтайского края предъявили обвинение в убийстве жителя поселка Новинка. Ранее в его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Мужчина находится под арестом. Проводятся экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По делу в качестве свидетеля проходит 12-летняя жительница Сочи. Она 23 сентября ушла из дома и не вернулась. Следственный комитет 28 сентября возбудил уголовное дело об убийстве по факту исчезновения подростка. По словам матери девочки, дочь неоднократно уходила из дома. Девочку нашли 3 октября в Ленобласти.

По версии следствия, девочка причастна к убийству мужчины в поселке Новинка. Подростка задержали вместе с подозреваемым в убийстве. Сейчас несовершеннолетняя находится в специализированном учреждении для детей и подростков.

В Краснодарском крае следователи продолжают расследование уголовного дела, которое заводили по факту исчезновения девочки. Следователи проверяют обстоятельства ухода из семьи ребенка. Во время расследования изучат обстоятельства проживания, обучения, образа жизни несовершеннолетней, ее взаимоотношения с матерью и сверстниками. Также проверят работу специалистов системы профилактики, опеки и попечительства. Затем их действиям или бездействию дадут оценку.