Следователи подтвердили причастность 12-летней девочки из Сочи к расчленению парня в Ленобласти

В Ленинградской области следователи подтвердили, что к убийству молодого человека в поселке Новинка причастна 12-летняя девочка из Сочи

По подозрению в совершении преступления задержали 22-летнего парня и его 12-летняя спутницу. Подозреваемый на допросе рассказал правоохранителям об обстоятельствах преступления.

Молодые люди познакомились в кафе Санкт-Петербурга. Несколько дней они втроем жили в одной квартире. С 2 на 3 октября между 21-летним хозяином дома и его гостями произошла ссора. Во время нее гость несколько раз ударил ножом парня в область шеи и тела. После этого он отчленил некоторые части тела погибшего.

По информации следствия, в убийстве принимала участие 12-летняя девочка. Ее допросили в качестве несовершеннолетнего свидетеля. Сейчас она находится в специализированном учреждении для подростков.

Следователи проверяют информацию о том, что девочка и парень могли употреблять в пищу фрагменты тела убитого. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.

Назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области.