В Краснодаре ищут 15-летнюю школьницу
В центре Краснодара утром 14 сентября пропала 15-летняя девочка
Светлана Марченко около 9:00 ушла из дома на улице Леваневского в школу на улице Колхозной и перестала выходить на связь. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение 15-летней девочки, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.
По данным паблика «Туподар», девочка была одета в белую рубашку, клетчатую юбку, светлые кроссовки. С собой у нее был светло-бирюзовый рюкзак.
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