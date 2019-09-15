В Краснодаре ищут 15-летнюю школьницу

Краснодарский край

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В центре Краснодара утром 14 сентября пропала 15-летняя девочка

Светлана Марченко около 9:00 ушла из дома на улице Леваневского в школу на улице Колхозной и перестала выходить на связь. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение 15-летней девочки, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

По данным паблика «Туподар», девочка была одета в белую рубашку, клетчатую юбку, светлые кроссовки. С собой у нее был светло-бирюзовый рюкзак. 

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