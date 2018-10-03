Найденная в Ленобласти 12-летняя девочка из Сочи подозревается в причастности к расчленению мужчины и возможном канибализме

Пропавшую в Сочи 12-летнюю девочку задержали в Ленобласти вместе с 22-летним парнем по подозрению в убийстве 21-летнего местного жителя

Тело жителя поселка Новинка было обнаружено 3 октября в его квартире в одноэтажном доме. Источник РИА Новости рассказал, что на месте преступления были найдены куски мяса покойного, уложенные на сковороду. Голову убитого обнаружили в печке. По словам источника, речь может идти об убийстве, совершенном с целью каннибализма. Он сообщил, что в совершении преступления подозреваются мужчина и девочка, которых видели очевидцы в районе места убийства.

Источник издания «Форпост Северо-Запад» сообщил, что полицию на место происшествия вызвали соседи, которые увидели, как из окна дома на улицу выбираются мужчина с ребенком, и что из помещения идет дым.

Портал «47 новостей» передает, что по подозрению в убийстве на территории поселка задержали 22-летнего молодого человека и 12-летнюю девочку, которая ранее пропала без вести в Сочи. Сегодня СКР сообщил, что пропавшая найдена в Ленобласти. Задержанные, по предварительным данным, некоторое время жили в доме убитого. Это дом барачного типа на четыре семьи, и соседи якобы слышали, как они ссорились между собой, а брат погибшего сообщил, что тот нередко пускал к себе пожить малознакомых людей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 105 статье УК РФ (убийство).

Как сообщали Юга.ру, подросток ушла из дома в Сочи 23 сентября и не вернулась. По словам ее матери, девочка неоднократно уходила из дома, но впоследствии ее местонахождение всегда удавалось установить.

Напомним, согласно статье 20 УК РФ, уголовной ответственности за убийство подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 14-летнего возраста.