Трое мужчин пострадали во время перестрелки на Дону
В Азове Ростовской области 18 сентября местный житель устроил конфликт со стрельбой
В результате стрельбы пострадали трое мужчин, их доставили в больницу, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник.
В пресс-службе СУ СК России по Ростовской области изданию подтвердили факт перестрелки. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство). Следователи разыскивают всех, кто был причастен к конфликту.
Юга.ру писали, что в Краснодаре за последний месяц произошло несколько перестрелок. Так, в ночь на 21 августа на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой произошел конфликт со стрельбой, в котором участвовали 30 человек. В результате погиб 27-летний уроженец Дагестана. Остальные участники скрылись с места происшествия, однако позже их задержали. Пятерым участникам конфликта предъявили обвинение в хулиганстве.
Еще один случай произошел в ночь с 13 на 14 сентября во дворе многоэтажного дома на улице Восточно-Кругликовской. Там произошла драка между двумя молодыми людьми и парнем с девушкой. Во время конфликта кто-то из них выстрелил из оружия.
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