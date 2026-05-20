Сохранить свою родословную. В Краснодаре пройдет лекция по генеалогии

  © Фото prostooleh, ru.freepik.com
В Краснодаре генеалог даст советы по сбору и сохранению семейной истории (12+)

Бар «Рэднек» анонсировал на 22 мая лекцию «Как сохранить и не потерять свою родословную». Краевед, историк и генеалог Данил Панковски расскажет, как собирать информацию о семейной истории.

Генеалогия — историческая дисциплина, которая занимается изучением и составлением родословных. Простыми словами, это наука о связях между поколениями. Сегодня она сочетает классическую работу в архивах с передовыми ДНК-технологиями.

Генеалогия собирает, систематизирует и проверяет информацию из множества источников:

  • тексты — записи о рождении, браке и смерти, переписи населения, похозяйственные книги, военные архивы;
  • устные предания — рассказы родственников, семейные легенды;
  • фотографии и вещи — надписи на оборотах старых фотографий, икон, дарственных.

Лекция состоится 22 мая в 20:00 на улице Рашпилевской, 105. Вход — пожертвования. Подробности можно уточнить у организаторов.

