Жителей Армавира эвакуируют из-за угрозы подтопления

Из-за сброса воды из водохранилища две реки могут выйти из берегов. К 17:00 вода достигнет Армавира, власти объявили эвакуацию

По данным специалистов, в районе Невинномысска в Ставропольском крае ведется аварийный сброс воды с водохранилища. Существует вероятность достижения критических отметок. Ожидается, что вода подойдет к Армавиру примерно к 17:00.

20 мая администрация Армавира сообщила , что в городе объявлена эвакуация жителей. Уровень воды в реках Кубань и Уруп продолжает повышаться, что создает риск затопления прибрежных территорий.

На экстренном заседании комиссии по ЧС власти решили начать эвакуацию жителей из зон возможного подтопления с 16:00. В список территорий, которым угрожает подтопление, вошли: Старая Станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный, частично микрорайон Северный, переулок Баранников, а также садоводческие некоммерческие товарищества «Химик», «Строитель» и «Заречное».

Людям, проживающим в перечисленных зонах, рекомендуют поднять ценные вещи на верхние этажи, собрать документы и подготовиться к возможной эвакуации. Сборные пункты работают в здании школы № 7 и сельском клубе Красной Поляны. Они начали принимать людей с 15:00.

Если для эвакуации требуется помощь, например, при вывозе людей с ограниченными возможностями здоровья, жители могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу.