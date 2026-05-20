Курс «Семьеведение» необходимо преподавать с первого класса — депутат Госдумы
В Госдуме заявили о необходимости введения курса по семьеведению в начальной школе, потому что «есть запрос от родителей»
19 мая агенство ТАСС сообщило, что член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова заявила: внеурочный курс «Моя семья» планируется проводить с первого класса. На данный момент предмет преподают только старшеклассникам.
По словам Ларионовой, на это «есть запрос от родителей», которые «жалеют», что их дети не начали проходить курс раньше.
«Их надо посещать с первого класса, а лучше — с детского сада. <...> Сейчас, конечно, думаем о том, как подступиться уже к начальной школе, но здесь торопиться не надо. Надо в любом случае делать все вдумчиво, серьезно, без спеха, работая на результат», — добавила чиновница.
С 2024/2025 учебного года в российских школах появился новый предмет — «Моя семья» («Семьеведение»). Пока этот курс проходит во внеурочное время, и оценки за него не ставят, однако власти заявляли о намерении включить его в обязательную программу. При этом одной из главных проблем на данный момент остается недостаток методических материалов и утвержденных учебных пособий.
В начале 2025 года в Москве представили учебники по «Семьеведению» для учащихся 5–7-х и 8–9-х классов. Авторы пособий — депутат Госдумы Нина Останина и психолог Ксения Мосунова, также называющая себя родологом. Родология — псевдонаучная эзотерическая концепция, утверждающая, что современная жизнь человека определяется «родовыми сценариями» предков и нуждается в «очищении рода».
Ранее редактор Юга.ру Денис Куренов ознакомился с одним из учебных пособий по «Семьеведению». Там школьникам рассказывают, что феминизм — это богоборчество и путь к разрушению государства, гражданский брак — тяжкий грех, защита прав детей — это западная диверсия, а контрацепция приравнивается к убийству.