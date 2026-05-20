Курс «Семьеведение» необходимо преподавать с первого класса — депутат Госдумы

В Госдуме заявили о необходимости введения курса по семьеведению в начальной школе, потому что «есть запрос от родителей»

19 мая агенство ТАСС сообщило, что член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова заявила: внеурочный курс «Моя семья» планируется проводить с первого класса. На данный момент предмет преподают только старшеклассникам.

По словам Ларионовой, на это «есть запрос от родителей», которые «жалеют», что их дети не начали проходить курс раньше.

«Их надо посещать с первого класса, а лучше — с детского сада. <...> Сейчас, конечно, думаем о том, как подступиться уже к начальной школе, но здесь торопиться не надо. Надо в любом случае делать все вдумчиво, серьезно, без спеха, работая на результат», — добавила чиновница.