В Краснодаре произошла драка со стрельбой
В Краснодаре в ночь на 14 сентября произошла драка, во время которой кто-то выстрелил из оружия
В Краснодаре в ночь с 13 на 14 сентября во дворе многоэтажного дома на улице Восточно-Кругликовской произошла драка между двумя молодыми людьми и парнем с девушкой. Прибывшие на место полицейские задержали всех участников конфликта. Двоих парней доставили в больницу с различными травмами.
Кроме того, один из пострадавших заявил, что в него стреляли, но это были не участники драки. Полицейские рассматривают версию о том, что выстрелил кто-то из прохожих. Информация о применении оружия проверяется, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Читайте также:
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в ночь на 21 августа на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой произошел конфликт с перестрелкой, в котором участвовали 30 человек. В результате погиб 27-летний уроженец Дагестана Ильяс Ванатов. Остальные участники скрылись с места происшествия, однако позже их задержали. Пятерым участникам перестрелки в Краснодаре предъявили обвинение в хулиганстве.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.