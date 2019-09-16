В Краснодаре произошла драка со стрельбой

В Краснодаре в ночь на 14 сентября произошла драка, во время которой кто-то выстрелил из оружия

В Краснодаре в ночь с 13 на 14 сентября во дворе многоэтажного дома на улице Восточно-Кругликовской произошла драка между двумя молодыми людьми и парнем с девушкой. Прибывшие на место полицейские задержали всех участников конфликта. Двоих парней доставили в больницу с различными травмами.

Кроме того, один из пострадавших заявил, что в него стреляли, но это были не участники драки. Полицейские рассматривают версию о том, что выстрелил кто-то из прохожих. Информация о применении оружия проверяется, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.