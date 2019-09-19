Владелец перевернувшегося под Джубгой катера сбежал от следствия

Полиция объявила в розыск 42-летнего Сергей Гончарова — владельца катера, который перевернулся в Туапсинском районе в июле

Против мужчины расследуют уголовное дело, связанное с крушением прогулочного катера «Атолл». Судно перевернулось 5 июля возле поселка Джубга на расстоянии около 200 метров от берега. В результате погибли женщины 42 и 34 лет.

Полицейские задержали 56-летнего водителя катера, который пытался сбежать. Суд заключил его под стражу. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Выяснилось, что на борту катера находилось 55 человек при вместимости в 12.