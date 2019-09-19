Владелец перевернувшегося под Джубгой катера сбежал от следствия

Краснодарский край

Распечатать

Полиция объявила в розыск 42-летнего Сергей Гончарова — владельца катера, который перевернулся в Туапсинском районе в июле

Против мужчины расследуют уголовное дело, связанное с крушением прогулочного катера «Атолл». Судно перевернулось 5 июля возле поселка Джубга на расстоянии около 200 метров от берега. В результате погибли женщины 42 и 34 лет. 

Полицейские задержали 56-летнего водителя катера, который пытался сбежать. Суд заключил его под стражу. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Выяснилось, что на борту катера находилось 55 человек при вместимости в 12. 

Читайте также:

Во время расследования 19 августа владелец судна ушел из кабинета следователя и после этого скрылся. Сейчас его местонахождение неизвестно. 

На вид мужчине от 40 до 45 лет. У него круглое лицо, короткие волосы, рост 175-180 см. Особая примета — родинка на лбу, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

Всех, кто знает что-либо о Сергее Гончарове, просят позвонить по телефонам: 8 (918) 173-73-25, 8 (861) 214-32-29, 02, 102, 112.

Полиция Розыск людей Судоходство Туапсинский район Черное море

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Владелец перевернувшегося под Джубгой катера сбежал от следствия
В парке «Краснодар» покажут матч ЛЕ против «Базеля»
«Борьба с прикованным цепями медведем — это отвратительное поведение». Зарубежные зоозащитники потребовали наказать Нурмагомедова за «бой» с животным
В Ростове-на-Дону дерево упало на ребенка
В горах Сочи из-за теплой погоды во второй раз зацвел рододендрон
В Краснодаре открыли Офицерский бульвар

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале