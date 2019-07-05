Владельца и пытавшегося сбежать капитана перевернувшегося под Джубгой катера задержали

Краснодарский край

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Сотрудники правоохранительных органов задержали владельца катера, перевернувшегося под Джубгой, и капитана судна, пытавшегося скрыться

«Установлен и задержан владелец судна, житель Ставропольского края, его доставили в отдел полиции города Туапсе для разбирательства», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что принимаются меры по задержанию водителя катера, который попытался скрыться.

При этом находящийся на месте ЧП глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил агентству ТАСС, что капитана уже нашли, сейчас его допрашивают следователи.

Как писали Юга.ру, прогулочный катер с 43 людьми на борту перевернулся в акватории Черного моря в 100 метрах от берега Джубги 5 июля. Спасатели доставили на берег 37 человек, еще шестерых, по информации очевидцев, подобрали проходящие суда, их местонахождение устанавливается.

Две женщины погибли в результате ЧП. Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации района.

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