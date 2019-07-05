Владельца и пытавшегося сбежать капитана перевернувшегося под Джубгой катера задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали владельца катера, перевернувшегося под Джубгой, и капитана судна, пытавшегося скрыться

«Установлен и задержан владелец судна, житель Ставропольского края, его доставили в отдел полиции города Туапсе для разбирательства», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что принимаются меры по задержанию водителя катера, который попытался скрыться.

При этом находящийся на месте ЧП глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил агентству ТАСС, что капитана уже нашли, сейчас его допрашивают следователи.