Прогулочный катер затонул в море у берегов Крыма

Крым

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В Судаке в Черном море 5 сентября ушел на дно прогулочный катер «Камелот»

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Сообщение о ЧП поступило в 13:40. В районе мыса Меганом в 200 метрах от берега затонул катер длиной 7 метров, на борту которого находились 12 пассажиров и 2 члена экипажа.

В МЧС сообщили, что причиной крушения мог стать шторм.

«По предварительной информации, в результате сильного волнения моря судно накрыло волной и оно перевернулось», — рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Прибывшие на место спасатели достали из воды 13 человек и доставили их в бухту Бугас, помощь медиков им не потребовалась. Поиски еще одного человека продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

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В пресс-службе администрации Судака заявили, что катер принадлежал частному лицу. Точные причины случившегося устанавливаются.

Отметим, что в Крыму 5 сентября действует штормовое предупреждение. На полуострове прогнозируют сильные ливни с грозой и градом. Шквал может усилиться до 20-25 м/с.

Юга.ру рассказывали о похожем случае, который произошел в июле на Черноморском побережье Краснодарского края. В Джубге перевернулся перегруженный прогулочный катер с 55 людьми на борту. В результате погибли две женщины.

Происшествия Судоходство Черное море Штормовые предупреждения

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