Прогулочный катер затонул в море у берегов Крыма

В Судаке в Черном море 5 сентября ушел на дно прогулочный катер «Камелот»

Сообщение о ЧП поступило в 13:40. В районе мыса Меганом в 200 метрах от берега затонул катер длиной 7 метров, на борту которого находились 12 пассажиров и 2 члена экипажа.

В МЧС сообщили, что причиной крушения мог стать шторм.

«По предварительной информации, в результате сильного волнения моря судно накрыло волной и оно перевернулось», — рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Прибывшие на место спасатели достали из воды 13 человек и доставили их в бухту Бугас, помощь медиков им не потребовалась. Поиски еще одного человека продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.