В СК завели уголовное дело из-за ЧП под Джубгой и подтвердили гибель двух пассажиров

Следственные органы возбудили уголовное дело после опрокидывания катера в море под Джубгой

«Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В результате происшествия погибло не менее двух человек», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ. В ведомстве отметили, что информации о количестве отдыхающих на судне и пострадавших уточняется.

Как писали Юга.ру, прогулочный катер с 43 людьми на борту перевернулся в акватории Черного моря в 100 метрах от берега Джубги 5 июля. Спасатели доставили на берег 37 человек, еще шестерых, по информации очевидцев, подобрали проходящие суда, их местонахождение устанавливается. Две женщины погибли в результате ЧП. Эту информацию ранее подтвердили и в пресс-службе администрации района. Владельца катера и капитана судна, пытавшегося скрыться, задержали. Сейчас с ними работают следователи. Источники СМИ ранее называли в качестве предварительной причины ЧП перегруз судна.