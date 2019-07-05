В СК завели уголовное дело из-за ЧП под Джубгой и подтвердили гибель двух пассажиров
Следственные органы возбудили уголовное дело после опрокидывания катера в море под Джубгой
«Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В результате происшествия погибло не менее двух человек», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
В ведомстве отметили, что информации о количестве отдыхающих на судне и пострадавших уточняется.
Как писали Юга.ру, прогулочный катер с 43 людьми на борту перевернулся в акватории Черного моря в 100 метрах от берега Джубги 5 июля. Спасатели доставили на берег 37 человек, еще шестерых, по информации очевидцев, подобрали проходящие суда, их местонахождение устанавливается.
Две женщины погибли в результате ЧП. Эту информацию ранее подтвердили и в пресс-службе администрации района.
Владельца катера и капитана судна, пытавшегося скрыться, задержали. Сейчас с ними работают следователи. Источники СМИ ранее называли в качестве предварительной причины ЧП перегруз судна.
Напомним, в регионе действует экстренное предупреждение по непогоде, в том числе шквалистому ветру.
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