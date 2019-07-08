Суд на два месяца арестовал водителя катера, перевернувшегося в Черном море
Туапсинский районный суд на два месяца заключил под стражу водителя катера «Атолл», который перевернулся в море рядом с поселком Джубга
В Туапсинском районе возле поселка Джубга в море на расстоянии около 100 метров от берега 5 июля перевернулся прогулочный катер «Атолл». В результате погибли 42-летняя и 34-летняя женщины. Полицейские задержали 56-летнего мужчину, управлявшего катером. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Туапсинский районный суд 7 июля на два месяца заключил под стражу ранее задержанного водителя катера. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.
Как писали Юга.ру, на борту катера находилось 55 человек, при вместимости в 12. Тела погибших девушек 6 июля отправили на родину в Мордовию и Белгородскую область.
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