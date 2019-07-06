5 июля в море рядом с поселком Джубга перевернулся прогулочный катер, две женщины погибли

«На указанном судне находилось не менее 55 отдыхающих, хотя вместимость его составляла 12 человек», — сообщили 6 июля в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По факту происшествия следственные органы возбудили уголовное дело, расследование с целью установления причин трагедии продолжается.

Юга.ру писали о том, что 5 июня прогулочный катер «Атолл» перевернулся в море на расстоянии около 100 метров от берега в районе поселка Джубга Туапсинского района. В результате происшествия погибли две женщины, 1977 и 1985 годов рождения. Мужчина 1963 года рождения, управлявший катером, задержан.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи также допрашивают судовладельца и работают с пострадавшими. На месте работают криминалисты.

Ранее 6 июля ТАСС процитировал главу Туапсинского района Анатолия Русина, который заявил, что власти готовы оказать помощь семьям погибших. «Власти готовы оказать помощь семьям погибших, муж одной из женщин находится в районе, брат второй женщины прибудет сегодня», — сказал Русин.

Напомним, в регионе действует экстренное предупреждение по непогоде, в том числе шквалистому ветру. По данным синоптиков, 4, 5 и 6 июля в Краснодаре и крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/c.