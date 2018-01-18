На Кубани назначили нового руководителя департамента внутренней политики

Департамент внутренней политики администрации Краснодарского края возглавила экс-глава совета депутатов Кавказского района Галина Москалева

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

55-летняя Галина Москалева работала в департаменте с октября 2017 года в должности заместителя директора. До этого она с 2013 по 2017 гг. возглавляла Совет муниципального образования Кавказский район, а с 2009 по 2013 гг. работала заместителем главы района по вопросам внутренней и кадровой политики, взаимодействия с казачеством и правоохранительными органами. Ранее, с 1985 по 2009 год работала в ОАО «Кропоткингорзаз» инспектором по кадрам, юрисконсультом, начальником юридической и кадровой работы, начальником правового отдела.

Родилась Москалева в Кропоткине, окончила КубГУ по специальности правоведение и Московский государственный открытый университет им. Черномырдина по специальности экономист-менеджер.

Как сообщали Юга.ру, прежний руководитель департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Алексей Копайгородский в сентябре 2017 года был назначен вице-губернатором региона по внутренней политике.