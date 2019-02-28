Департамент строительства Кубани возглавил экс-глава Адлерского района

Новым руководителем департамента строительства Краснодарского края стал Денис Юрковский

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Коллективу департамента нового руководителя 28 февраля представил вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Предыдущим главой департамента строительства Кубани был Вадим Сергеев. Он работал в этой должности с марта 2017 года. Из документации департамента следует, что Сергеев оставил свой пост в январе. Причины его отставки не сообщаются.

Кто такой Денис Юрковский

В 2010 году Юрковский окончил Военно-технический университет при Федеральном агентстве специального строительства по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Начинал свою карьеру с должности прораба, прошел путь до заместителя директора строительной организации. В 2013 пришел на работу в администрацию Центрального района Сочи, где замещал должности замглавы администрации, начальника отдела архитектуры, благоустройства и санитарного содержания.

С августа 2018 года занимал пост главы администрации Адлерского района курорта.