Новый мэр Сочи рассказал, с чего начнет свою работу

Краснодарский край

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Алексей Копайгородский 10 сентября заявил, что начнет работу на посту мэра Сочи с формирования своей команды

Копайгородского 9 сентября назначили временно исполняющим обязанности мэра Сочи после того, как истекли полномочия Анатолия Пахомова. На следующий день на сессии городского собрания по итогам тайного голосования бывшего вице-губернатора избрали главой курорта. За него проголосовали все 44 депутата. 

Копайгородский 10 сентября заявил журналистам, что начнет работу с формирования своей команды.

«Первые шаги каждого руководителя известны — это формирование команды, которая будет оперативно решать все возникающие вопросы. Нужны люди, на которых можно опираться», — сказал чиновник.

По его словам, в Сочи большой спектр проблем. Их решать начнут с завтрашнего дня. Глава города отметил, что в Сочи после окончания активного курортного сезона провести мониторинг и изучить статистику.

«Это позволит грамотно войти в зимний курортный сезон, для того, чтобы исправить ошибки, которые были в 2018 году», — уточнил Копайгородский.

Он также представил девиз, которому должна следовать его команда: «Нерешаемых проблем нет, нужно только чем-то жертвовать».

Глава курорта добавил, что администрация будет жертвовать своим временем, возможно личными делами, чтобы погрузиться во все сферы.

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