Новый глава Сочи отправил в отставку всех вице-мэров
В Сочи все заместители главы города в сентябре написали заявления об увольнении
9 сентября врио мэра Сочи стал вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский после того, как истекли полномочия Анатолия Пахомова. На следующий день на сессии городского собрания тайным голосованием Копайгородского единогласно избрали главой курорта. В первом интервью в новой должности он заявил журналистам, что начнет работу с формирования своей команды.
13 сентября в СМИ появилась информация о том, что все вице-мэры Сочи уходят в отставку. В пресс-службе мэрии курорта порталу Юга.ру прокомментировали ситуацию.
«Это обычный рабочий процесс, новый глава изначально отмечал, что будет формировать свою команду управленцев, поэтому никакой сенсации в происходящем нет», — заявил представитель пресс-службы.
По его словам, не исключено, что кто-то из старых кадров останется, но в целом команда обязательно обновится, и это начало процесса обновления.
«Конкретная конфигурация определится в самое ближайшее время», — заключили в пресс-службе.
Имена новых заместителей не разглашаются. Пока на сайте мэрии Сочи остаются профайлы чиновников, которые уже отправлены в отставку.
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