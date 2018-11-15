Вампир Рамзан и «ужасное место для смертных» Чечня стали частью культовой американской игры
В популярной настольной игре Vampire:The Masquerade американской компании White Wolf упомянута Чечня. Она представлена как регион, управляемый кланом вампиров во главе с «султаном Рамзаном»
Игра, выпускаемая с 90-х годов, рассказывает о противоборстве многочисленных вампирских кланов, которое происходит на фоне реальных событий человеческой истории. В новой версии, выпущенной в начале ноября, описано, как вампиры живут в 2018 году. В одной из глав игры персонаж рассказывает, как побывал в Чечне, пишет «Коммерсантъ».
«Это ужасное место для смертных людей — и самый восхитительный восточный сад наслаждений для таких, как мы», — описывается республика в книге-руководстве.
Автор коротко пересказывает историю Чечни, упоминая войны и «кипящий котелок из шариатского права и исламской ярости». Он также рассказывает о делении чеченского общества на многочисленные тейпы, к которым могут присоединиться игроки. Тейпами управляют вампиры-старейшины, которые заседают в верховном совете, в игре он называется The Duma. А управляет регионом вампиры из клана Ассамитов под руководством «султана Рамзана», который «перенял тщеславие царя, безжалостность Сталина и религиозные практики экстремистов». По сюжету, это человек, которому вампиры пообещали бессмертие, а в обмен он отстаивает их интересы перед Кремлем.
В игре этого персонажа называют лишь по имени, однако в списке доступных для игрока военных отрядов упоминается «личная гвардия Кадырова» — 600 спецназовцев-вампиров. Также отмечается, что султан и его правительство регулярно получают многомиллиардные субсидии из федерального бюджета, большая часть которых тратится на предметы роскоши.
К человеческому населению чеченские вампиры относятся как к «продуктам животноводства», делая исключение лишь для членов собственного тейпа.
«На территории республики расположено более 75 участков для кормления вампиров, они замаскированы под спортзалы или другие соцобъекты. Все смертные, проживающие в Чечне, получили удостоверения личности с их типом крови. Каждому назначено время, когда он обязан прийти на участок и отдать свою кровь вампирам. Если они не приходят, то наказывают всю их семью», — говорится в руководстве.
В сюжете также упоминается, что ранее верховным старейшиной чеченских вампиров долгое время был имам Шамиль, который создал организацию Abrek. Вампиры именно из этой организации впоследствии создали «Исламское государство».
В игре есть и линия о преследовании представителей ЛГБТ в Чечне. По сюжету, это — «умная манипуляция СМИ», которая отвлекает внимание от существования в регионе вампиров. Этот момент в руководстве к игре вызвал скандал. ЛГБТ-сообщество заявило, что разработчики «смеются над страданиями людей, которые прямо сейчас содержатся в чеченских тюрьмах». За это компания White Wolf принесла извинения и признала, что такая трактовка темы могла показаться «грубой и бесчувственной».
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал игру попыткой «пропиариться на популярности Чечни и ее руководства». По его словам, если бы в игре использовали любой другой регион России, то на нее «никто бы не обратил внимания».
«Это продолжение кампании по очернению России и Чечни. Уверен, что за ней стоят те же организации, что заявляли о якобы преследовании сексуальных меньшинств. Сами выпустили игру, сами теперь ее критикуют — вот это и есть настоящая игра. Аморальная и бессовестная», — сказал Каримов.
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