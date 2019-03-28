Кадыров потребовал от чеченца, устроившего смертельное ДТП в Москве на Gelandevagen, сдаться полиции

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал уроженца республики, которого считают виновником ДТП с двумя погибшими в Москве, явиться в полицию

Авария произошла на Можайском шоссе 25 марта. Там столкнулись автомобили Mercedes-Benz Gelandewagen и «Нива». Пассажиры «Нивы» — мать и дочь — погибли, а находившегося за рулем главу семьи госпитализировали с травмами. Предполагаемый виновник аварии — водитель иномарки — скрылся с места происшествия, его разыскивают.

«По данным правоохранительных органов, виновником аварии является уроженец Чечни некий Муслим Джамбеков. Он скрылся с места происшествия. (…) Я, как и все жители Чечни, решительно и однозначно осуждаю поступок Муслима Джамбекова, который оставил место происшествия. Я напрямую обращаюсь к нему! Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что узнав о произошедшем, «призвал руководство правоохранительных органов ЧР принять исчерпывающие меры для установления места нахождения и задержания Джамбекова, если он каким-то образом приехал в Чечню».

«Со всей ответственностью предупреждаю о необходимости незамедлительности явиться в полицию, где бы ты ни находился. Иначе тебя не простит народ, станешь изгоем в обществе. Это ты заслужил своим недостойным поведением!» — подчеркнул глава Чечни.

«Считаю необходимым тебя также предупредить, что не прекратим твои поиски, если даже не будут искать правоохранительные органы. Скрыться ты не сможешь», — добавил Кадыров.

Он также выразил соболезнования семье погибших.