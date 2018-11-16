Создатели игры про вампира Кадырова извинились и пообещали изменить сюжет

Руководство американской студии White Wolf, выпустившей игру, где Чечня представлена как регион, управляемый вампирами, извинилось за эту часть сюжета

Соответствующее заявление выпустил Шамс Джорджани, вице-президент по развитию бизнеса в Paradox Interactive и временный менеджер издательства White Wolf.

«Вселенная The World of Darkness (общий бренд для продуктов компании — прим.) всегда была об ужасе, и через него изучались самые темные части нашего общества, нашей культуры и нас самих. Хоррор не должен бояться исследовать сложные или чувствительные темы, но он никогда не должен делать этого, не понимая, о ком эти темы и что они для этих людей означают. Настоящее зло действительно существует в мире, и мы никогда не сможем оправдать его настоящих преступников или облегчить страдания его реальных жертв.

К сожалению, в главе, посвященной Чечне, мы упустили из виду этот факт. Результатом стал текст, посвященный реальной трагедии, который написан грубым и неуважительным образом. Мы должны были идентифицировать его в момент написания или редактуры. Этого не произошло, и сейчас мы приносим за это свои извинения», — написал Джорджани.

По его словам, какие-либо упоминания о Чечне будут удалены как в печатной, так и в PDF-версии игры. На все исправления и изменения уйдет примерно три недели, поэтому тираж выйдет несколько позже.

Как сообщали Юга.ру, новая часть культовой настольной игры Vampire: The Masquerade вышла в начале ноября. В одной из глав игры персонаж рассказывает, как побывал в Чечне. По замыслу авторов, республикой управляют пьющие кровь местного населения вампиры, а возглавляет их «султан Рамзан», который «перенял тщеславие царя, безжалостность Сталина и религиозные практики экстремистов».

Так как действие игры всегда происходит на фоне реальных событий современности, в ней немало отсылок к реальным фактам — упоминается война в Чечне, деление общества на тейпы, даже личный зоопарк Кадырова.

Министр Чечни по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров сначала назвал игру попыткой «пропиариться на популярности Чечни и ее руководства». Затем он заявил ТАСС, что не исключает обращения в судебные инстанции. А позже сказал, что власти республики намерены добиваться отмены продвижения игры в России.

При этом в эфире телеканала «Россия 1» он заявил, что никаких действий предпринимать не планируется, так как «для них была бы большая честь, если бы мы подали в суд и лили воду на их мельницу». Однако обещал дать «достойный ответ на эту геббельсовскую агитку».