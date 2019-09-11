В Краснодаре загорелась сухая трава на площади 500 кв. метров

Краснодарский край

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На въезде в краснодарский поселок Плодородный вечером 11 сентября произошел пожар

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В 19:46 в МЧС поступила заявка о возгорании на улице Тихорецкой. Прибывшие на место пожарные установили, что горит трава, пламя охватило площадь около 500 кв. метров.

В 20:20 огонь удалось локализовать, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, вечером 11 сентября загорелась сухая трава возле мемориала «Малая Земля» в Новороссийске. Кроме того, в минувшие два дня пожары произошли в Сочи, Геленджике и Тихорецком районе, погибли три человека На Тамани ввели режим ЧС после пожара, который оставил без дома 39 человек.

Краснодар МЧС Пожары

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