В Краснодаре сгорел скейт-парк возле Затона

Краснодарский край

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В парке 30-летия Победы в Краснодаре 30 августа произошел пожар

В 22:08 диспетчеру «01» сообщили о пожаре на улице Береговой. На место направили 11 сотрудников МЧС и три пожарных машины.

Спасатели установили, что горят старые конструкции для велотриала. Пламя распространилось на площади 200 кв. метров. К 23:58 огонь был потушен.

Погибших и пострадавших нет, сообщили 31 августа в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Два года назад на этом же месте уже случался пожар, тогда там был скейт-парк. Ночью 19 июля 2017 года там сгорели конструкции на площади 150 кв. метров. Причастными к пожару оказались два подростка 16 и 17 лет, которые катались в парке на велосипедах.

Краснодар МЧС Пожары

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