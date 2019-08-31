В Краснодаре сгорел скейт-парк возле Затона
В парке 30-летия Победы в Краснодаре 30 августа произошел пожар
В 22:08 диспетчеру «01» сообщили о пожаре на улице Береговой. На место направили 11 сотрудников МЧС и три пожарных машины.
Спасатели установили, что горят старые конструкции для велотриала. Пламя распространилось на площади 200 кв. метров. К 23:58 огонь был потушен.
Погибших и пострадавших нет, сообщили 31 августа в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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