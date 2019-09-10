Два человека погибли при пожаре на Кубани

Краснодарский край

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В Тихорецком районе 10 сентября после пожара в частном доме нашли тела двух человек

Спасателям в 5:29 поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Краснопартизанской в станице Фастовецкой. Пожар на площади 60 кв. метров потушили в 6:12, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

После того, как огонь потушили, в жилой комнате нашли тела 59-летних супругов.

По факту гибели людей проводится доследственная проверка, назначены экспертизы, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, это не первый пожар за сегодня. Ранним утром в Адлере загорелся трехэтажный жилой дом, из которого эвакуировали 20 человек, однако одну девушку спасти не удалось. Еще одно возгорание случилось на рынке Геленджика — пламя распространилось на площади 300 кв. метров.

МЧС Пожары Следственный комитет смерть Тихорецкий район

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