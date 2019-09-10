Два человека погибли при пожаре на Кубани

В Тихорецком районе 10 сентября после пожара в частном доме нашли тела двух человек

Спасателям в 5:29 поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Краснопартизанской в станице Фастовецкой. Пожар на площади 60 кв. метров потушили в 6:12, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

После того, как огонь потушили, в жилой комнате нашли тела 59-летних супругов.

По факту гибели людей проводится доследственная проверка, назначены экспертизы, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.