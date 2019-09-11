В Новороссийске произошел пожар на Малой Земле

Краснодарский край

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В Новороссийске вечером 11 сентября вспыхнул пожар возле мемориала «Малая земля»

Сообщение о возгорании на проспекте Ленина поступило в 17:49. Прибывшие на место пожарные установили, что горит сухая трава в районе мемориала «Малая Земля». 

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, огонь распространился на площади 100 кв. метров. «Наша газета Новороссийск» со ссылкой на дознавателя отдела надзорной деятельности по Новороссийску пишет, что площадь пожара достигла 500 кв. метров.

В 18:15 огонь был полностью потушен.

Пострадавших и погибших нет, сообщили в МЧС Кубани.

В Краснодарском крае с начала недели установилась сухая и ветреная погода. По данным синоптиков, скорость ветра достигала 20 м/с, а в районе Новороссийска — 25 м/с. За последние несколько дней на Черноморском побережье произошло несколько крупных пожаров — на Тамани, в Геленджике, Сочи.

МЧС Новороссийск Пожары

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