В Новороссийске произошел пожар на Малой Земле

Сообщение о возгорании на проспекте Ленина поступило в 17:49. Прибывшие на место пожарные установили, что горит сухая трава в районе мемориала «Малая Земля».

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, огонь распространился на площади 100 кв. метров. «Наша газета Новороссийск» со ссылкой на дознавателя отдела надзорной деятельности по Новороссийску пишет, что площадь пожара достигла 500 кв. метров.

В 18:15 огонь был полностью потушен.

Пострадавших и погибших нет, сообщили в МЧС Кубани.