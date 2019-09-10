В Геленджике горит центральный рынок

По данным очевидцев, пожар начался в одном из павильонов вещевого рынка около 9:30. На месте работают пожарные. По данным из соцсетей, несмотря на усилия спасателей, огонь разгорался. Местные жители в комментариях напомнили о проблемах с водоснабжением, что может затруднить тушение пожара.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что сообщение о возгорании на улице Херсонской поступило в 9:22. Прибывшие на место спасатели установили, что горят роллеты площадью 300 кв. метров. На месте работают пять машин и 15 пожарных.