На Тамани ввели режим ЧС после пожара, который уничтожил несколько домов
В станице Тамань ввели режим чрезвычайной ситуации после пожара, который оставил без дома 39 человек
Днем 9 сентября в двух поселках Темрюкского района произошли пожары: первый случился в поселке Волна недалеко от Крымского моста. Там загорелся мусор на пустыре на площади 180 кв. метров. Второй — в совхозе Южном станицы Тамань. Там огонь охватил постройки площадью 250 кв. метров, однако, по информации МЧС, возгорание потушили.
По данным пресс-службы администрации Темрюкского района, из-за сильного северо-восточного ветра, порывы которого достигали 16 м/c, локализовать второе возгорание полностью не удавалось и пламя перекинулось на стоящие поблизости дома. В результате сгорело шесть жилых построек, эвакуировали 57 человек. У 39 из них пожар полностью уничтожил имущество.
В гостинице «Уют Тамани» временно разместили 26 человек. Остальные пострадавшие разъехались по родственникам и знакомым.
Глава Темрюкского района Федор Бабенков ввел режим ЧС в границах Таманского сельского поселения. Администрация района создала комиссию по определению ущерба, нанесенного пожаром. Сейчас специалисты устанавливают причины и источник возгорания, проводится следственно-оперативная работа.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.