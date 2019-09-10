На Тамани ввели режим ЧС после пожара, который уничтожил несколько домов

В станице Тамань ввели режим чрезвычайной ситуации после пожара, который оставил без дома 39 человек

Днем 9 сентября в двух поселках Темрюкского района произошли пожары: первый случился в поселке Волна недалеко от Крымского моста. Там загорелся мусор на пустыре на площади 180 кв. метров. Второй — в совхозе Южном станицы Тамань. Там огонь охватил постройки площадью 250 кв. метров, однако, по информации МЧС, возгорание потушили.

По данным пресс-службы администрации Темрюкского района, из-за сильного северо-восточного ветра, порывы которого достигали 16 м/c, локализовать второе возгорание полностью не удавалось и пламя перекинулось на стоящие поблизости дома. В результате сгорело шесть жилых построек, эвакуировали 57 человек. У 39 из них пожар полностью уничтожил имущество.

В гостинице «Уют Тамани» временно разместили 26 человек. Остальные пострадавшие разъехались по родственникам и знакомым.

Глава Темрюкского района Федор Бабенков ввел режим ЧС в границах Таманского сельского поселения. Администрация района создала комиссию по определению ущерба, нанесенного пожаром. Сейчас специалисты устанавливают причины и источник возгорания, проводится следственно-оперативная работа.