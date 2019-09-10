Девушка погибла при пожаре в мансарде дома в Сочи
Следователи выясняют обстоятельства гибели человека при пожаре, который произошел 10 сентября в Сочи
Ранним утром в Адлере загорелся трехэтажный жилой дом на улице Ленина. Из здания эвакуировали 20 человек, сообщалось о пострадавших.
В Следственном комитете уточнили, что возгорание началось в одной из комнат в мансарде. 36-летняя женщина, которая жила в соседней комнате, вызвала пожарных.
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После того как огонь был потушен, на месте происшествия нашли тело 29-летней девушки, которая снимала жилье. Ее соседке понадобилась помощь медиков, она находится в больнице.
По сообщению о пожаре в жилом доме, где нашли тело девушки, назначена доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Специалисты осматривают место происшествия. Устанавливаются обстоятельства случившегося, в том числе точная причина и очаг возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.
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